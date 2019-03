Jaguar I-Pace shpallet “Vetura e Vitit 2019” në Europë

Në fund të vitit të kaluar është raportuar se 7 modele kanë hyrë në finale të garës për “Veturën e Vitit 2019” për Europë – Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes A-Class dhe Peugeot 508.

Tani, me fillimin e panairit tradicional të veturave që po mbahet në Gjenevë është shpallur edhe fituesi i garës për “Veturën e Vitit 2019”.

Ian Callum director of design of Jaguar receives the #CaroftheYear 2019 award from Frank Janssen president of the Coty Jury pic.twitter.com/vSredyRi63