Renaulti përditëson linjën ZOE

Renaulti ka përditësuar linjën e vet elektrike ZOE, duke shtuar një model të ri të quajtur S Edition.

Me çmim prej rreth 22 mijë eurosh, modeli i ri vjen me senzorë parkimi, drita automatike, kontrollues të ri klime, timon me lëkurë të veçantë, xhama elektrikë, e pasqyre elektrike dhe sistem informues të veçantë që kontrollohet me zë.

Sa i përket zgjedhjes së motorëve janë dy llojesh. I pari është me 86 kuajfuqi, ndërsa tjetri me 106.

Të dy motorët mund të kalojnë deri 186 milje mes dy mbushjeve.

Renault Zoe S Edition është në dispozicion për porosi qysh tash, ndërsa shitjet nisin në prill.