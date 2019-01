Genesis GV80, Crossoveri rival i BMW X5-it dhe Mercedes GLE-së

Kompania e njohur Genesis, nën-brend i Hyundai Motor Group, është duke u përgatitur që të prezantojë Crossoverin e parë për këtë viti dhe tani në internet kanë rrjedhur disa fotografi në të cilat shihet modeli GV80 (2020) i maskuar gjatë testimeve dimërore.

Më herët, ky model është shfaqur në formë të konceptit ndërsa fjala është për Crossoverin me madhësi mesatare i cli do të jetë rival i drejtpërdrejtë i BMW X5 dhe Mercedes GLE, transmeton Koha.net.

Pavarësisht maskimit, nga fotografitë mund të shihet se GV80 do të ketë maskën e përparme shumë të ngjashme me atë të G90 (2020), si dhe dy tuba për shkarkim të gazrave. Po ashtu, në foto mund të shihen dritat e tij të pasme dhe xhami i madh i pasmë.

Foto: Carscoops

Edhe pse ende nuk është konfirmuar, thuhet se ky model do të bazohet në të njëjtën platformë sikurse të Sedanit të ridizajnuar G80.

Gjithashtu, Genesis GV80 i ri do të jetë në dispozicion me disa motorë duke përfshirë V6 (3.3-litër Twin-Turbo me 365 kuajfuqi) dhe V8 (5.0-litër me 420 kuajfuqi).