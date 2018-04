Strategjia e BE-së, pika nxitëse për arritjen e marrëveshjes përfundimtare

Strategjia e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor mund të shërbejë si pikë nxitëse që Kosova dhe Serbia të përfshihen në një fazë të re të dialogut, e cila do të përmbyllej me një marrëveshje përfundimtare dhe ligjërisht të detyrueshme. Kështu është thënë në Tryezën e organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GSJP), ku u publikua analiza me titull “Në kërkim të konsensusit: Dialogu Kosovë-Serbi në kornizën e Zgjerimit të BE-së”, që për autor ka kryeredaktorin e “Kohës Ditore”, Agron Bajrami.

Por përfaqësues të partive politike, shoqërisë civile e njohës të raporteve Kosovë-Serbi janë shprehur skeptikë se kjo mund të arrihet shpejt për shkak të tensioneve në terren, sikurse ishte situata me arrestimin e zyrtarit serb për Kosovën, Marko Gjuriq, si dhe kërcënimi i Beogradit e Listës Serbe se do ta shpallin njëanshëm Asociacionin/Bashkësinë e Komunave me Shumicë Serbe.

Autori i analizës, Bajrami, ka thënë se Strategjia e BE-së për zgjerimin në Ballkan i jep dialogut një peshë të shtuar, pasi suksesi në këtë proces përbën kushtin thelbësor për Kosovën dhe Serbinë drejt integrimit në BE.

