Moti në Kosovë

Sot në Kosovë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Sot parashihet të bie shi në pjesën e parë të ditës, ndërsa dita e enjte do të karakterizohet me mot me vranësira kalimtare dhe me diell.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 7-9 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 15-17 gradë celsius.

Era do të vazhdoj të fryjë edhe gjatë ditës së mërkurë, kryesisht nëpër territore të kufizuara duke arritur shpejtësinë deri 14m/s.