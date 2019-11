Meridian Express dhuroi 2,040.21 Euro për shëndetin e nënave dhe fëmijëve në Kosovë

Për të dytin vit me radhë, nga data 15 tetor – 30 nëntor, Meridian Express, kontribuoi për shëndetin e nënave dhe fëmijëve në Kosovë. Kontributi i Meridian Express u bë i mundur përmes fushatës “Ushqehu, shijo dhe ndihmo me Buka dhe Schärf” ku 10% e blerjes së këtyre produkteve u dedikua për fondacionin humanitar ‘Action for Mothers and Children’.

Në një ngjarje për media, u bë edhe dhurimi i çekut në vlerë prej 2,040.21 Euro nga Meridian Express për Action for Mothers and Children për të mbështetur programet për shëndetin e fëmijëve.

Fushata për ngritjen e fondeve kishte për bazë produktet e brendit Schärf dhe sanduiçëve të ngrohtë të BUKA Bakery, ku për çdo kafe/çaj apo sanduiç që u porosit nga konsumatorët, 10% e vlerës u dhurua në ndihmë të nënave dhe fëmijëve. Këto fonde do të financojnë programet shëndetësore të AMC-së që ndihmojnë klinikat e Pediatrisë, Gjinekologjisë dhe Neonatologjisë në Kosovë.

“Duke shpresuar që edhe në të ardhmen bashkëpunimi me AMC të vazhdoj, ne jemi shumë të lumtur që edhe këtë vit kontribuam për mirëqenien dhe shëndetin e fëmijët në nevojë” u shpreh Artan Mullarama nga Meridian Express.



“Jemi të lumtur që kemi bashkëpuntorë dhe mbështetës të misionit tonë si Meridian Express, ku për vitin e dytë me rradhë organizuam kampanjën për ngritje të fondeve për AMC me anë të shitjes së produkteve të Scharf dhe Buka Bakery. Kjo shumë e ngritur do ndihmojë fondacionin në përmirësimin e shëndetit të nënave dhe fëmijë në Kosovë ku edhe jemi shumë falënderues” u shpreh Vlorian Molliqaj, Drejtor Ekzekutiv - Action forMothers and Children.

* Artikulli i sponsorizuar nga Meridian Express