Moti sot në Kosovë, me diell dhe i qetë

Meteorologët e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës kanë bërë me dije se gjatë ditës së sotme do të vazhdojë të mbajë mot me diell, i ngjashëm me të ditëve të kaluara.

“Do të mbajë mot me diell dhe i qetë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3-4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 23-24 gradë Celsius”, ka bërë të ditur IHMK.

Ndërkaq, Instituti njofton se do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi i verilindjes.