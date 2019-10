Cakaj thotë se Serbia ka dështuar në vënien e drejtësisë për krimet në Kosovë

Ministri në detyrë për Evropën dhe për Punët e Jashtme i Shqipërisë, Gent Cakaj ka përshëndetur miratimin e Rezolutës nga Dhoma e Përfaqësuesve në SHBA për vëllezërit Bytyçi.

Ndërkohë u shpreh se Serbia po dështon në vënien para drejtësisë të përgjegjësve për krimet kundër shqiptarëve të Kosovës.

“Shqipëria mirëpret votën unanime të Dhomës së Përfaqësuesve për mënyrën se si Serbia është marrë me rastin e vëllezërve Bytyçi. Serbia në vazhdimësi ka dështuar në ndjekjet penale të përgjegjësve për krimet e panumërta të bëra kundër shqiptarëve të Kosovës. Drejtësia duhet vënë në vend”, u shpreh Cakaj.

🇦🇱welcomes the House of Reps unanimous vote on 🇷🇸handling of @BytyqiBrothers case. 🇷🇸 has consistently failed to prosecute those responsible for countless crimes committed against 🇽🇰Albanians. Justice must be served. @RepLeeZeldin @RepEliotEngel #VictimsCannotBeIgnored