Kepi i Rodonit jepet me koncesion për 35 vjet, ndërtohet port turistik jahtesh

Kepi i Rodonit, një ndër zonat më të frekuentuara nga turistët jo vetëm nga bukuritë natyrore por dhe për vlerat historike, do të jepet me koncesion për 35 vite, për ndërtimin e Portit të Jahteve, që do të pagëzohet "Marina Rodon" (jo ekzistues). Këtë të hënë në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik u njoftua shpallja e fituesve, bashkimi i operatorëve “Praslin Investment” sh.p.k dhe “R&T” sh.p.k, me aksionerë Roland Ziun dhe Renis Tershana.

Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP është 35 vjet, ndërsa dy operatorët e shpallur fitues, në një garë që nuk pati konkurrentë, janë angazhuar sipas dokumenteve që të investojnë 883 milionë lekë pa TVSH për këtë port.

Koncesioni parashikon ndërtimin, vënien në përdorim dhe menaxhimin e portit të Jahteve “Marina Rodon”, që do të shërbejë si port turistik, me vendndodhje në vijën bregdetare jugore të Gjirit të Drinit, rreth 7 km larg Kepit të Rodonit.

Në garë nuk kanë marrë pjesë kompani të tjera përveç bashkimit të këtyre dy kompanive, dhe si rrjedhojë nuk ka asnjë ankesë. Afati i negocimit të Kontratës do të jetë 60 ditë nga marrja e njoftimit të fituesit. Po ashtu kompanitë duhet të dorëzojnë një sërë dokumentesh pranë Ministrisë së Infrastrukturë (përfshirë dhe Sigurimin e Kontratës sipas formës së kërkuar në Dokumentet e Procedurës Konkurruese, në vlerën e 10% të Investimit (pa TVSH) si dhe të tarifës së garancisë për të vazhduar me procedurat)

Aktualisht janë aktive disa koncesione për porte Jahtesh ku një prej tyre në Shëngjin, një në kalanë e Turrës në zonën e Kavajës dhe një tjetër në zonën e Durrësit por asnjë prej tyre nuk është përfunduar/shqiptarja.