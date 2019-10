Ambasadori gjerman përshëndet deklaratën e Veselit për ‘ngrirjen e emërimeve të noterëve të rinj’

Dje Kadri Veseli, kryetar i PDK-së, në Rubikon të KTV-së tha se procesi i emërimit të noterëve të rinj duhet të ngrihet deri të vijë në pushtet qeveria e re.

Këtë vendim, e ka përshëndetur ambasadori gjerman në Kosovë, Christian Heldt.

“Mirëpres sqarimin e djeshëm në televizion të kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli, duke mos nxituar në nominimet e noterëve të rinj. Nuk është personale, as politike, dhe ka të bëjë me shqetësimet e ngritura në nivel profesional të noterëve të cilët dëshirojnë që Kosova t’i bashkohet kësaj familje ndërkombëtare”, ka shkruar Heldt në Twitter, transmeton Koha.net.

I welcome yesterday's clarification on TV by PDK president @KadriVeseliKS, not seeing why these nominations should be rushed now. It is not personal, not political, it is about concerns raised on professional level of notaries, who want #Kosovo to join this international family.