Delegacioni i BQK-së takon zyrtarë të Thesarit Amerikan dhe ekipin e Misionit të FMN-së për Kosovë

Delegacioni i BQK-së i udhëhequr nga guvernatori, Fehmi Mehmeti gjatë pjesëmarrjes në takimet vjeshtore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore që po zhvillohen në Uashington, ka takuar përfaqësues të Thesarit Amerikan, të udhëhequr nga William C. Thomas, të cilin e informoi lidhur me zhvillimet e fundit në sektorin financiar dhe me treguesit e shëndetit financiar, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Mehmeti shprehu falënderimin dhe mirënjohjen për kontributin e madh që Thesari Amerikan ka dhënë për zhvillimin e kapaciteteve të BQK-së dhe për përkrahjen e vazhdueshme përmes asistencave teknike, si dhe përkrahjes në zhvillimin e sektorit financiar të Kosovës.

Ndërkaq, Thomas konfirmoi përkrahjen e mëtejme për BQK-në nga ana e Thesarit Amerikan.

Mehmeti po ashtu ka zhvilluar takim me ekipin e Misionit të FMN-së për Kosovë, të udhëhequr nga shefi i ri i Misionit, Gabriel Di Bella, me ç’rast e informoi lidhur me zhvillimet e fundit në sektorin financiar dhe treguesit kryesor të shëndetit financiar.

Po ashtu, Guvernatori falënderoi përfaqësuesin e FMN-së lidhur me raportin e Rishikimit të Stabilitetit të Sektorit Financiar (Financial Stability Sector Review) duke shprehur përkushtimin e BQK-së për zbatimin e rekomandimeve që dalin nga ky raport.

Delegacioni i BQK-së do të zhvillojë takime me përfaqësues të lartë të FMN-së dhe Bankës Botërore edhe gjatë ditëve të ardhshme.