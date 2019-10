Moti sot në Shqipëri

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se moti gjatë ditës së sotme në Shqipëri do të vijojë i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare në bregdet.

Përgjatë luginave dhe në bregdet në orët e mëngjesit parashikohet mjegull e dendur e cila gradualisht gjatë orëve me diell shpërbëhet.

Era do të fryjë me drejtim juglindje-jugperëndim e lehtë dhe mesatare në bregdet, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 1 dhe 2 ballë.

Temperaturat parashikohen në:

zonat malore 11ºC deri në 24ºC

zonat e ulëta 12ºC deri në 28ºC

zonat bregdetare 14ºC deri në 27ºC