Kosova mirëpret emërimin e Richard Grenell, emisar i SHBA-së për dialogun Kosovë-Serbi

Vetëm disa muaj pasi SHBA-ja emëroi Mathew Palmer-in si përfaqësues të posaçëm për Ballkanin Perëndimor, një tjetër zyrtar i Administratës amerikane do të jetë i përfshirë në dialogun mes Kosovës e Serbisë.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e ka caktuar ambasadorin amerikan në Gjermani, Richard Grenell, si të dërguar të administratës së tij në dialog.

Grenelli, i cili do të mbetet edhe ambasador në Gjermani, do t’i udhëheqë përpjekjet e SHBA-së, për t’i ndihmuar Kosovës dhe Serbisë në arritjen e një marrëveshjeje të paqes, e cila do të mund të rezultojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, ka bërë të ditur Shtëpia e Bardhë, raporton KTV.

Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Philip Kosnett, ka thënë se ky emërim tregon përkushtimin e Qeverisë amerikane për një përparim të shpejtë drejt një të ardhmeje paqësore për rajonin.

Analistët në vend thonë se ky vendim i presidentit Trump tregon një interesim më të shtuar të SHBA-së për ta zgjidhur e përshpejtuar procesin e dialogut mes dy vendeve.

Ndërsa Jeta Krasniqi nga KDI-ja thotë se Kosova, me përfaqësimin e SHBA-së në tavolinë e bisedimeve, do të jetë në një pozicion më të favorshëm.

Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se ky emërim është një tjetër dëshmi që presidenti Trump dhe Administrata amerikane qëndrojnë pranë Kosovës në çdo hap të rëndësishëm.

Kurse, kryeministri në detyrë, Ramush Haradinaj, ka thënë se me ambasadorin Grenell do të punojnë që dialogu të jetë pa kushte dhe të arrihet njohja reciproke në kufijtë ekzistues.

Dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë ka ngecur që nga vendosja e taksës së Kosovës ndaj mallrave serbe.