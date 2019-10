Me gjithë premtimin, ende asgjë për krijimin e Policisë së Gjelbër në Kosovë

Një vit më parë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme, në një takim të përbashkët ishin dakorduar për themelimin e grupeve punuese për krijimin e Policisë së Gjelbër. Madje nga ai takim ishte premtuar se janari i 2019-ës do ta gjejë Kosovën me njësitin e Policisë së Gjelbër, mirëpo tash e një vit ende nuk është bërë asgjë në këtë drejtim.

Organizatat që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se për të evituar ndotjen e ambientit, e pashmangshme është krijimi i Policisë së Gjelbër, e cila do të merrej me ndëshkimin e të gjithë atyre që ndotin ambientin.

Luan Hasanaj, nga “Let’s do it Kosova”, tha për Radio Kosovën se krijimi i Policisë së Gjelbër do ta rrisë vetëdijen e qytetarëve.

"Policia e Gjelbër kish me qenë njëra prej garantueseve, e cila do të jepte një ndihmesë të madhe për të gjithë ne që merremi me mjedis. Në momentin që qytetarët hasin në raste të tilla kishin mi thirr për ta njoftuar policinë. Fakti tjetër është se qytetarët edhe tash i njoftojnë, por policia nuk merret me atë punë me arsyetimin se nuk ka kapacitete të mjaftueshme me u marrë me krime mjedisore", tha ai.

E këshilltari politik i ministrit të Mjedisit, Leotrim Sahiti, tha se kanë pasur takime me Ministrinë e Punëve të Brendshme që të fillojnë me një numër simbolik të pjesëtarëve të Policisë së Gjelbër, mirëpo, sipas tij, mungesa e buxhetit ka ndikuar në ngecjen e këtij procesi.

"Fatkeqësisht, duke marrë parasysh pengesat që ekzistojnë në aspektin e financimit dhe krijimit të kësaj policie për shkak të mungesës së buxhetit dhe procedurave të tjera, ende nuk kemi arritur që të kemi hapa konkretë në formimin e Policisë së Gjelbër", tha ai.

Radio Kosova ka provuar të kontaktojë edhe me zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për të marrë ndonjë përgjigje se ku ka ngecur procesi, por fatkeqësisht ata nuk janë treguar të gatshëm të përgjigjen në thirrjet që ua kemi bërë.