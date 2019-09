Moti sot në Shqipëri

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak të Shqipërisë, moti për ditën e sotme do të ndikohet nga masa ajrore relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët, me vranësira mesatare dhe të dendura, ndërsa reshjet e shiut me intensitet të ulët do të jenë prezente në orët e para të ditës në pjesën jugore dhe pjesërisht atë qendrore të Shqipërisë. Më pas do të ketë intervale kthjellimi.

Era do të ketë drejtimin nga verilindje-veriperëndimi, me shpejtësi deri në 12 m/sek, përgjatë vijës bregdetare deri në 25 m/sek. Valëzimi në det do të jetë i forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Shkodër 17/25 Re diell

Lezhë 19/26 Re diell

Durrës 17/29 Shi diell

Tiranë 18/29 Shi diell

Berat 14/30 Shi diell

Vlorë 15/28 Shi diell

Korçë 12/24 Shi diell

Gjirokastër 11/30 Shi diell

Sarandë 18/28 Shi diell