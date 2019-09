Koçijançiç: Partitë politike në Shqipëri të dialogojnë pa parakushte

Bashkimi Evropian është i vendosur që të mos i lejojë partitë politike shqiptare të thellojnë krizën politike në vend.

Kjo theksohet nga zëdhënësja e Bashkimit Evropian, Maja Koçijançiç, e cila në një intervistë për gazetën “Shekulli”, bën me dijë se partitë politike në Shqipëria duhet të thellojnë bashkëpunimin mes tyre, por ajo që theksohet nga ana e Bashkimit Evropian, ka të bëjë me faktin që partitë politike në Shqipëria nuk duhet të kenë parakushte për të në mënyrë që të ulen në tryezë për bisedime. Në të njëjtën kohë Bashkimi Evropian është duke monitoruar edhe procesin e Komisionit Hetimor të ngritur nga Komisioni i Ligjeve në kuadër të hetimit ndaj kompetencave të Presidentit të Republikës për anulimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit.

-Presidenti shqiptar Ilir Meta po përballet me Komisionin Parlamentar në lidhje me funksionimin e kompetencave të tij për zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Si e shihni atë proces?

M. Kocijançiç: Bashkimi Evropian është në dijeni të komisionit hetimor që është ngritur në lidhje me rolin e Presidentit të Republikës dhe pyetjet që janë bërë në drejtim të tij. Kjo çështje është marrë në konsideratë nga ana e Komisionit të Venecias. Ajo do ta analizojë këtë proces nga ana ligjore. Hetimi dhe rishikimi i jashtëm nga Komisioni i Venecias janë duke vazhduar aktualisht. Për këtë arsye Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë koment.

-Kriza politike në Shqipëri është ende në vazhdim e sipër, a ka Komisioni i Bashkimit Evropian ndonjë rekomandim për të dhënë për partitë politike në Shqipëri?

M. Kocijançiç: Partitë politike duhet të përfshihen në një dialog të mirëfilltë, në një frymë të mirëkuptimit të ndërsjellë, pa parakushte, dhe të tregojnë përkushtim të vendosur për të gjetur konsensus për një rrugë për të ecur përpara.

-Cilat janë shqetësimet kryesore për Shqipërinë tani, përpara vendimit të tetorit?

M. Kocijançiç: Këshilli Evropian i Bashkimit Evropian ka identifikuar qartë çështjet për Shqipërinë dhe dëshiron të shohë përpjekje të mëtejshme, që është ajo që Shqipëria duhet të vazhdojë të japë në funksion të diskutimit të ardhshëm nga Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian në Këshillin e Përgjithshme të Çështjeve me Jashtë më 15 tetor.

-Cilat janë kriteret që duhet të plotësojë Shqipëria për anëtarësim në BE

M. Kocijançiç: Bashkimi Evropian në prononcimin që zhvilloi me gazetën “Shekulli”, vuri në dukej se paragrafi 54 i konkluzionit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të qershorit 2018, duhet të përmbushet pa tjetër. Në paragrafin 54 thuhet se: Duke pasur parasysh përparimin e mësipërm, veçanërisht në pesë prioritetet kryesore, Këshilli pranon të përgjigjet pozitivisht në përparimin e mësipërm të bërë nga Shqipëria dhe përcakton rrugën për hapjen e negociatave të pranimit në qershor 2019. Në përputhje me rrethanat, Këshilli nënvizon nevoja kritike që Shqipëria të konsolidojë më tej përparimin e bërë në reformën gjyqësore në veçanti përmes vettingut, dhe të japë rezultate të mëtejshme të prekshme në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet dhe në luftën kundër krimit të organizuar, në veçanti në kultivimin dhe trafikimin e drogës, mirëmbajtja dhe thellimi i momentit aktual të reformës. Kjo përfshin: Avancimin e mëtejshëm të procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në veçanti plotësimit të të gjitha dosjeve me përparësi, dhe përfundimin e krijimit të strukturave të pavarura gjyqësore, siç parashihet me reformën kushtetuese; finalizimin e krijimit të organeve të specializuara, përkatësisht Strukturës Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) dhe Gjykatës; forcimi i rekordeve të hetimeve pro-aktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë edhe ato në nivel të lartë. Për këtë qëllim, Këshilli i bën thirrje Komisionit të monitorojë nga afër përpjekjet e mësipërme të reformës nga Shqipëria dhe do të vlerësojë përparimin në bazë të raportit vjetor të Komisionit. Këshilli kujton se vendimi për hapjen e negociatave të pranimit me Shqipërinë do t’i nënshtrohet përfundimit të procedurave parlamentare kombëtare dhe miratimit nga Këshilli Evropian dhe menjëherë pas kësaj do të pasohet nga Konferenca e parë Ndërqeveritare deri në fund të vitit 2019, në varësi të progresit të bërë. Këshilli nënvizon se ky vlerësim i progresit duhet të përfshijë rezultate të mëtejshme të prekshme dhe të qëndrueshme, të cilat përqendrohen veçanërisht në shtetin e së drejtës. Në lidhje me zgjedhjet, Këshilli i kushton një rëndësi të veçantë Shqipërisë duke adresuar rekomandimet e jashtëzakonshme të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Zyrën e Evropës për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut. Këshilli gjithashtu i kushton një rëndësi të veçantë përpjekjeve të vazhdueshme të Shqipërisë për të zvogëluar numrin e kërkesave të pabazuara në mënyrë të dukshme për azil dhe gjithashtu i kërkon Komisionit të sigurojë që kjo të merret parasysh. Këshilli merr parasysh qëllimin e Komisionit për të filluar punën e nevojshme përgatitore”.