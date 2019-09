Nis fushata “Ma thuaj me kohë - dhuna seksuale është krim”

Instituti i Mjekësisë Ligjore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in, organizojnë sot një tryezë të rrumbullakët me temë 'Ma thuaj me kohë - dhuna seksuale është krim', me të cilën nis fushata në lidhje me ruajtjen e provave biologjike në rastet e dhunës seksuale.

Në këtë tryezë merr pjesë edhe Atifete Jahjaga, ish-presidente e Kosovës dhe udhëheqëse e Fondacionit Jahjaga.

Kjo fushatë ka për qëllim ngritjen e vetëdijes për situatat e mundshme që i ekspozojnë kategoritë e ndjeshme në rrezikun e të qenit viktimë e dhunës seksuale.