Hapet fushata për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Është hapur fushata e legalizimit të ndërtimeve pa leje me moton “Legalizo Ndërtimin, mos e humb mundësinë”.

Ministri në detyrë i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi tha se sot po fillon fushata promovuese e cila po hap mundësi për legalizim të ndërtimeve pa leje.

Sipas tij, përmes kësaj kampanje po ofrohen edhe taksa më të lira me qëllim që të legalizohen të gjitha ndërtimet pa leje.

"Pas një punë te mirë të kryer sot po fillojmë fushatën promovuese për trajnimin e ndërtimeve pa leje pas miratimit të e ligjit të ri për legalizim, kemi hartuar disa udhëzime administrative dhe qe e bëjnë ligjin plotësisht të zbatueshëm 352 mijë ndërtime pa leje në këtë proces tani do të trajtohen. Do të aplikojmë taksa më të lira. Ju ftoj që qytetarët e komunave tuaja ti legalizojnë pronat e tyre dhe ndërtimet e tyre", tha ai, përcjell ksp.

Udhëheqësi i departamentit për Planifikim Hapësinor, ndërtim dhe banim, Servet Spahiu, ka njoftuar për mënyrën e aplikimit për legalizimin e ndërtimeve.

Ai tha se duhet të ketë vullnet politik dhe legalizimi të bëhet prioritet nacional dhe po ashtu të jepen fonde pasi që nuk ka staf te mjaftueshëm.

“Legalizimi është proces kompleks dhe për të pas sukses të plotë duhet të trajtohet me prioritet nacional, duhet me pas veprime direkte. Për të arritur sukses duhet të ketë bashkëpunim të mirë me ministri të linjës, agjencitë. Janë resurset financiare dhe njerëzore ka mungesë ekstreme të stafit qe kanë me u ballafaquar me këtë fluks të qytetarëve", tha Spahiu.