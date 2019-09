Nëntë hapat për shkarkimin e presidentit Meta, hetimet deri më 8 tetor

Tiranë, 3 shtator -Me shtatë vota pro dhe një kundër të deputetit Adriatik Alimadhi, Komisioni i posaçëm Kuvendit të Shqipërisë ka miratuar planin për hetimin e presidentit Ilir Meta.

Hetimi për kreun e shtetit nëse ka shkelur Kushtetutën me anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, do të zgjasë deri më 8 tetor të vitit 2019. Burime për Report Tv bëjnë me dije se Meta është thirrur për të dëshmuar më datën 6 shtator, e ndërsa mbetet për të parë se cila është përgjigjja e kreut të shtetit.

Plani hetimor është i ndarë në 9 pika, ku faza e parë është pikërisht seanca dëgjimore me presidentin Ilir Meta deri në krijimin e një raporti përfundimtar, i cili do t'i prezantohet në fund Kuvendit. Gjatë fjalës së tij, kreu i këtij komisioni, Ulsi Manja pohoi se këto hapa edhe mund të ndryshojnë gjatë rrugës, në varësi të punës që do të bëjë ky komisionit. Nënkryetari i Komisionit, Alban Zeneli kërkoi shtyrjen e përparimit të punimeve të këtij Komisioni deri në ngritjen e Gjykatës Kushtetuese, por deputetja Vasilika Hysi theksoi se një gjë e tillë nuk është e nevojshme, pasi ngritja e një Komisioni është ekskluzivitet i Kuvendit.