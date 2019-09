Aida Dërguti nuk do të garojë për deputete

Ish -deputetja Aida Dërguti, ka bërë të ditur se nuk do të jetë pjesë e asnjë liste zgjedhore në zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 6 tetor.

Dërguti përmes Facebook-ut thotë se për të shmangur spekulimet mediatike, ajo të votojë për kandidatët e PSD-së.

Kujtojmë se Partia Socialdemokrate është në koalicion parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës.

Njoftimi i Dërgutit:

Miq,

Në këtë kohë aderimesh nëpër parti e lista zgjedhore, kur rëndom shumica e fillojnë angazhimin politik, më duhet të ju njohtoj se nuk do të jem pjesë e asnjë liste zgjedhore. Për të shmangur çdo spekulim mediatik, vota ime do të shkojë për kandidatët e PSD-së. Angazhimi im politik gjithmonë ka qenë në përputhje me bindjet e mia, pa i llogaritur rrethanat e vështira, si atëherë kur iu bashkova Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Poashtu, edhe në Lëvizjen VETËVENDOSJE! më gjatë kam qenë e angazhuar jashtë institucioneve (që nga vitit 2005) sesa brenda institucioneve (që nga viti 2014). Në momentet kur nuk kam qenë mjaftueshëm e bindur, (siç ka ndodhur që nga përfundimi i luftës e deri më 2005) edhe pse zhvillimet politike i kam përcjellur me vëmendje, nuk jam angazhuar. Kësaj radhe po i bashkohem sovranit! Ju falemnderit të gjithëve që më keni mbështetur!

P.S. Militantë të të gjithë krahëve, mos provoni të abuzoni me hapësirën e komenteve sepse kam zero tolerancë ndaj juve!

Gjithashtu, kujtojmë se Dërguti fillimisht ishte deputete në Lëvizjen Vetëvendosje, si një zë shumë i dëgjuar, e më pas, deputete në Partinë Socialdemokrate, e kundërshtare e ish-partisë së saj.