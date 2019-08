O’Connell bën homazhe tek obelisku i personave të pagjetur

​Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve tek obelisku i personave të pagjetur në Kosovë ka bërë homazhe dhe ka vendosur kurora lulesh edhe ambasadori i Britanisë së Madhe, Ruairi O'Connell.

Dita Ndërkombëtare e të Zhdukurve në Kosovë do të shënohet me një sërë aktivitetesh duke filluar nga ora 09:00 do të mbahet një marsh paqësor.

Pastaj do të bëhet edhe promovimi i librit “Të jetosh me kujtimet e të pagjeturve" me rrëfime të familjarëve të personave të pagjetur.