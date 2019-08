Çerkini u kërkon politikanëve të mos kërkojnë votën e familjarëve të të pagjeturve

Bajram Çerkini dhe Qendra Burimore për Persona të Zhdukur, kanë vendosur që të mos pranojnë takime me politikanët gjatë kësaj kohe para zgjedhjeve.

Ai i tha RTK-së përvoja tregon se si politikanë të ndryshëm kanë provuar ta politizojnë çështjen e të pagjeturve, duke ua kërkuar votën dhe duke mos bërë asgjë pastaj për ta.

“Ne nuk do të kemi takime me politikanë, kemi ardhur në përfundim që as nëpër fshatra të mos i pranojmë, sepse në këtë kohë veç vota do të kërkojnë”, deklaroi Çerkini.

Ai tha se ka pas rast kur një zyrtarë i lartë i një partie ka ofruar ndihma të ndryshme materiale, në favor të votave, por Çerkini tha se e kanë përzënë nga zyra dhe kurrë më nuk kanë pranuar takim me të.

“ Këta të politikës dhe karriges ishin shumë të rrezikshëm, ka pas rast kur kanë ardhur enkas për të kërkua votë, por ua kemi bërë të qartë se nuk do të pranojnë të luhet me këtë çështje”, tha Çerkini.

Ai deklaroi se politika ka arrit me i politizuar disa shoqata, dhe fatkeqësisht kjo po e dëmton procesin e zbardhjes së fatit të atyre që mungojnë.