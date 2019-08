Moti sot në Kosovë

Vendi ynë do të vazhdojë të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të rritur atmosferik.

Kjo situatë meteorologjike do të kushtëzojë mot me diell dhe vranësira të herë pas hershme, të cilat sot do të mundësojnë mot jostabil dhe vende–vende me reshje të izoluara shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15-16 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 31-33 gradë celsius.

Do të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi maksimale deri 11 m/s.