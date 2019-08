Sipas Haradinajt, Serbia nuk do të ketë kurrë më punë në Kosovë

Kryeministri në detyrë, Ramush Haradinaj ka thënë Serbia nuk do të ketë kurrë më punë në Kosovë, e shtetin e kanë fuqizuar me ushtri.

“Mbetjet e Millosheviqit nuk po ndalen! As unë nuk do te ndalëm që ta mbajë Serbinë jashtë Kosovës. Fuqizuam shtetin tonë me ushtri dhe përmes tarifave kemi mbrojtur tregun tonë. Kosova është shtet sovran në tërë territorin e saj dhe Serbia nuk do të ketë kurrë më punë këtu”, ka shkruar ai në Facebook.