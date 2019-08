Hoti ia numëron PAN-it dështimet

Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën e jashtëzakonshme ku do të shpërbëhet kjo legjislaturë.

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti në seancën e jashtëzakonshme për shpërbërjen e Kuvendit ia ka numëruar dështimet qeverisje PAN.

“Kjo legjislaturë ka qenë arenë konfrontimesh ndërmjet pozitës dhe opozitës për ruajtjen e sovranitetit. Si opozitë kemi pasur përball një koalicion pa legjitimitet, e jo profesional. Si Qeveria e PAN-it do të mbetet e njohur si më e madhja në botë me numër jashtëzakonisht të madh të zëvendësministrave. Qeveria e PAN-it e ka dëmtuar buxhetin me rreth 200 milionë euro”, ka thënë Hoti.

Ai shtoi se në fillim të mandatit kryeministri në mënyrë jo kushtetuese ai barti udhëheqjen e dialogut presidentit.

“Kjo qeveria do të njihet që e la Kosovën pa liberalizim, pa njohje, e me skandale të tjera. Qeveria PAN me të drejtë i ka dhënë vulë punësimeve partiake. Ka pasur edhe arritje, siç është nisja e ushtrisë dhe statuti i Trepçës por këto s’do të ishin bërë pa opozitën. Kjo qeveri mund të bie vetëm përmes zgjedhjeve të lira”, tha Hoti, që theksoi se LDK-ja do t’i japë të gjitha votat për vetëshpërbërjen e Kuvendit.