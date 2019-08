Vetëvendosje prezanton edhe prurjen e re, filologun Flamur Maloku

Lëvizja Vetëvendosje ka marrë në radhët e veta edhe një tjetër punonjës universiteti.

Flamur Maloku, filolog, është i fundit që i është bashkuar kësaj partie, e si të tjerët në profilin e tij në Facebook, e ka prezantuar Albin Kurti.

“Është 34 vjeçar, por nuk bën t'ia fshehim ditëlindjen se e ka me 28 nëntor. Flamur Maloku u anëtarësua sot në VETËVENDOSJE!. Diskutimet me të në parkun e qytetit gjithnjë më vonojnë për takimet e radhës, sepse zgjatemi me ëndje në qëmtime e përsiatje”, ka thënë Kurti, teksa i ka treguar edhe një biografi.

“Studimet themelore (me notë mesatare 9.96) Flamuri i përfundoi në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Filologjisë, Degën e Letërsisë Shqipe, në të cilën i përfundoi edhe studimet postdiplomike (me notë mesatare 9.97). Ka përfunduar edhe studimet e doktoratës në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë (me notë mesatare 9.96).

Flamuri është asistent ligjërues në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina", në atë të Gjilanit "Kadri Zeka", në Kolegjin Evropian"Juridica", si dhe anëtar i Këshillit të Librit në Ministrinë e Kulturës. Ka qenë redaktor në disa revista të kulturës, artit, e sidomos ato letrare”, ka thënë Kurti.

Ai ka thënë tutje se Maloku ka botuar katër libra: “Shtresimet e tekstit”, “Diskursi dhe shenja”, “Polisemia e veprës”, si dhe “Metakritikë për Fishtën”. Po ashtu ka botuar edhe tre libra me poezi “Mythosi i jetës”, “Nafora” dhe “Bryma e zezë”, një mori trajtesash dhe shkrimesh kritike, si dhe ka marrë pjesë në shumë seminare e sesione shkencore. Në vijim janë shpërblimet letrare që ka fituar: 2006 - Çmimi i parë i “Konkursit letrar 2006”, organizuar nga Klubi Letrar “De Rada” Prishtinë, për kritikën më të mirë, “Fiksioni dhe shkrimi”, 2008 - Çmimi i parë i “Konkursit letrar 2008”, organizuar nga “Zahiri” Prishtinë, për esenë më të mirë (“Lexuesi dhe libri") 2010 - Çmimi special, organizuar nga “Pegasi”, për librin poetik “Nafora”, Tiranë. 2009 - Çmimi i parë për poezinë më të mirë “Prolepsë”, Takimet e Don Mikelit, Stubëll. 2013 - Çmimi për veprën më të mirë letrare në kritikë, estetikë të botuar brenda vitit 2013, “Polisemia e veprës”, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Prishtinë.