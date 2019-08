Arsimi paralel

Pengesa të shumta vazhdojnë ta shoqërojnë integrimin e institucioneve paralele të Serbisë brenda sistemit të unifikuar arsimor në Kosovë. Me përjashtim të nostrifikimit të diplomave, çështja e shkollimit paralel në Kosovë nuk është përfshirë në kuadër të dialogut të Brukselit.

Derisa marrëveshja për njohjen e diplomave nuk ka gjetur zbatim asnjëherë, një masë e përkohshme afirmative është vënë në funksion për komunitetet joshumicë që kanë diplomuar të institucionet serbe.

Është ky procesi i verifikimit të diplomave të atyre që kanë kryer studimet në Universitetin Mitrovicës së Veriut, për qëllim të punësimit. Por prej 30 qershorit edhe ky proces është pezulluar. Një zgjidhje afatgjate për arsimin në gjuhën serbe nuk duket në horizont dhe ndarja mes dy sistemeve vetëm sa është thelluar.

Zgjidhje gjysmake

Të diplomuarit në institucionet arsimore në gjuhën serbe në Kosovë, nga të gjitha nivelet, prej vitit 1999 nuk kanë mundur të përdornin diplomat e tyre, qoftë për punësim apo avancim të mëtejmë profesional. Në vitin 2015, me ndërmjetësimin e Qendrës Evropiane për Çështje të Minoriteteve (ECMI), Ministria e Arsimit të Kosovës dhe Universiteti i Mitrovicës së Veriut kanë arritur marrëveshje për verifikimin e diplomave të lëshuara nga Universiteti i Mitrovicës së Veriut, megjithëse kjo çështje nuk është pjesë e marrëveshjes mes Prishtinës dhe Beogradit. Rregullorja e Qeverisë mundësoi për herë të parë verifikimin e diplomave të lëshuara nga institucioni i vetëm i arsimit të lartë, që vepron në gjuhën serbe në Kosovë, përkatësisht njohjen e tyre për qëllime të punësimit në të gjitha institucionet publike.

Aida Hot është ndërmjetëse në Qendrën për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve – Qendra për Ndërmjetësim Mitrovicë (ADRC – MCM). Ajo ka diplomuar në Fakultetin e Shkencave Teknike me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut, në Departamentin e Teknologjisë, në vitin 2011. Në vitin 2016 asaj i është dashur ta verifikonte diplomën, proces ky që thotë se ka zgjatur mes 20-30 ditësh.

“Pasi kemi përfunduar trajnimin për ndërmjetës në Mitrovicën e Veriut dhe kemi marrë certifikatat CzM/ADRC, na informuan se duhet t’i verifikojmë edhe diplomat tona për të qenë në gjendje ta merrnim licencën e ndërmjetësit. Kështu që CzM/ADRC hyri në marrëveshje për ta kryer këtë proces së bashku me punonjësit e Gjykatës dhe Prokurorisë Themelore, me një procedurë të përshpejtuar, për t’i marrë diplomat e ndërmjetësit”, thotë Hot, e cila i takon përkatësisë boshnjake dhe jeton në Mitrovicën e Veriut. Ajo shprehet e kënaqur me punën që bën, teksa shton se roli i ndërmjetësit duhet të avancohet edhe më tej, në kuptimin e pagesave, “pasi ndryshe prej vendeve të rajonit, në Kosovë është minimale dhe ndërmjetësit nuk kanë një burim të përhershëm të të ardhurash”. Hot thotë se do të dëshironte që diploma e saj të njihej nga të gjitha institucionet dhe të mos kufizohet vetëm për qëllim të punësimit.

“Sigurisht që duhet të njihen automatikisht diplomat tona dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me punësimin”, shprehet ajo. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

