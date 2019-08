Pritet ngritje temperaturash në dy ditët e ardhshme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se në dy ditët e ardhshme, më 7 dhe 8 gusht, pritet të ketë ngritje temperaturash.

Sipas njoftimit, vendi do të vazhdojë të mbesë nën ndikim të masave të qëndrueshme me origjinë nga Afrika e Veriut dhe kjo situatë do të mundësojë mot të kthjellët, përjashtuar ditën e enjte (8 gusht), ku rrëzë maleve do të paraqiten vranësira të herë pas hershme, kryesisht në mesditë dhe orët vijuese.

Temperaturat priten të shënojnë ngritje, krahasuar me ditët e fundit, duke lëvizur ndërmjet 12-16 gradë minimalet dhe 32-35 gradë maksimalet.

Do të fryjë erë kryesisht nga lindja dhe verilindja e lehtë deri mesatare. Kontakti me rrezet direkt të diellit nga ora 9-17 mundësisht të jetë sa më i kufizuar, ka rekomanduar IHMK-ja.