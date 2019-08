Tahiri thotë se Kurti po kërkon koalicion me LDK-në për shkak të frikës nga PDK-ja

Abelard Tahiri i PDK-së ka komentuar idenë e kryetarit të Vetëvendosjes, Albin Kurti, për një koalicion parazgjedhor me LDK-në.

Sipas Tahirit, kjo ide e Kurtit, e shprehur në rrjete sociale, ka ardhur për shkak se Kurti “tashmë kur e ka të qartë se dëshpërimi që i pret pas zgjedhjeve është i pa kapërdishëm, përballë një PDK-je të fuqishme”.

Kurti më herët gjatë ditës, edhe pse pa përmendur emra, la të kuptohet se dëshiron koalicion parazgjedhor me LDK-në, duke shprehur besimin se bashkë do të mund të marrin së paku 70 deputetë.

Tani Tahiri i është përgjigjur kësaj ideje duke thënë se Kurti po frikësohet nga ajo që po i pret në zgjedhje dhe se “Albini dhe partia e tij e thyer, do përballen me disfatën e radhës”.

“Para dy orësh, ra kambana e panikut. Albin Kurti dhe partia e tij e thyer kanë frikë nga zgjedhjet e veçmas nga ajo që i pret pas tyre. Këtë e konfirmoi zyrtarisht në Facebook, ‘lideri shpirtëror’ i Vetëvendosjes së cunguar, duke bërë thirrje për një koalicion të gjerë parazgjedhor. Tashmë kur e ka të qartë se dëshpërimi që i pret pas zgjedhjeve është i pa kapërdishëm, përballë një PDK-je të fuqishme, është hedhur në aventurë për koalicione. Aventurë alla Don Kishot, me beteja, e pa beteja, me ankth e me festa, me iluzione e pa to, duke marrë vullnetin e popullit në duart e veta për të caktuar edhe numrin e deputetëve që populli medoemos duhet t’ia ‘prodhojë’. Pas zgjedhjeve, Albini dhe partia e tij e thyer, do përballen me disfatën e radhës, disfatën që do t’i peshojë aq sa vlejnë e jo aq sa mund të kamuflojnë. Qytetarët e Kosovës dhe nga sot zyrtarisht edhe ata individë që mund të kenë pasur dilemë, tashmë e kanë të qartë se pushteti nuk është aventurë që t’iu shërbehet atyre që s’besojnë as vetë se janë të denjë për të”, ka shkruar Tahiri në Facebook.