Në xhamitë e Kosovës sot ligjërohet për kujdesin në trafik

Bashkësia Islame e Kosovës njoftoi se me rekomandimin e kryetarit të saj, myftiut Naim Tërnava, në të gjitha xhamitë e Kosovës sot do të mbahet hytbe me temë të njëjtë, e cila do t’i kushtohet kujdesit që duhet të pasur në trafik.

Kjo veprimtari e Bashkësisë Islame të Kosovës është ndërmarrë në mbështetje për kujdesin në trafik.

Në mesazhin e hytbesë së kësaj të premteje, do të theksohen dhe shpjegohen argumentet fetare pse jemi të obliguar edhe fetarisht të përfillim rregullat e trafikut dhe që të tregojmë kujdes të shtuar.