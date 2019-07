Bolton takon Daçiqin: Kosova dhe Serbia të vazhdojnë dialogun

Këshilltari për Siguri Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, John Bolton ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të lëvizë përpara. Ai ka pritur në takim ministrin e Jashtëm të Serbisë, Ivica Daçiq.

Përmes një postimi në Twitter, Bolton ka thënë se “është koha që të dyja palët të veprojnë menjëherë”.

It was a pleasure to host FM Dacic of Serbia today. We agreed that the Dialogue with Kosovo needs to move forward as neither side benefits from the status quo. The time for both sides to act is now. pic.twitter.com/GIrWhAEDsO