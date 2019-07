Matoshi: Nga sot fillon trajtimi i më shumë se 352 mijë ndërtimeve pa leje

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi së bashku me sekretarin, Arben Çitaku dhe drejtorin e Departamentit për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim, Servet Spahiu kanë mbajtur konferencë për media ku kanë shpalosur Udhëzimet Administrative që dalin nga Ligji për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje.

Me këtë rast, ministri Matoshi tha se Ministria e Mjedisit ka hartuar 5 udhëzime administrative të cilat rregullojnë aspekte të veçanta të procesit të trajtimit të ndërtimeve pa leje në vendin tonë.

“Nga sot fillon edhe zbatimi i Ligjit për trajtimin e 352 mijë ndërtime pa leje, ku pjesë më e madhe e tyre bënë pjesë në kategoritë 1 dhe 2, e për të cilat përgjegjëse është niveli lokal, kurse për kategorinë 3 përgjegjës për procesin e trajtimit të ndërtimeve pa leje është MMPH-ja”, deklaroi ministri Matoshi.

Sipas njoftimit për media të Ministrisë që e drejton Matoshi, ky i fundit tha se me fuqizimin e këtyre Udhëzimeve Administrative është kompletuar në tërësi infrastruktura ligjore e për zbatimin e Ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje.

“Pra me zbatimin e këtij Ligj dhe Udhëzimeve Administrative do të kemi një numër dukshëm më të madh të objekteve të legalizuara gjithandej territorit të Kosovës”, tha ministri Matoshi.

I pari i MMPH-së, Matoshi tregoi se me këto udhëzime do të ketë taksa më të lira, ku për kategorinë e parë do të jetë 1 euro për metër katrorë ndërsa për kategorinë e dytë do të jetë taksa 2 euro për metër katrorë.

Pas hyrjes në fuqi të këtyre udhëzimeve, ministri Matoshi tha se do të ketë takime me kryetarët e komunave dhe drejtorive përkatëse si dhe do të ketë një fushatë informuese për qytetarët e Kosovës për këtë proces.

Ndërsa drejtori i Departamentit për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim, Servet Spahiu ka prezantuar detajet e këtyre Udhëzimeve që sipas tij e plotësojnë infrastrukturën ligjore për trajtimin e ndërtimeve pa leje.

Ai tregoi për gjendjen e ndërtimeve pa leje që janë regjistruar në Regjistrin Nacional ku në total sipas tij janë mbi 350 mijë ndërtime pa leje.

“Si informatë është një skemë që e kemi të ndërtimeve deri me ligjin e vjetër, ku janë 352 mijë 836 ndërtime pa leje në regjistrat që i kemi. Prej tyre janë 8 mijë e 461 që kanë aplikuar, ku vetëm 2 mijë certifikata të legalizimit janë lëshuar dhe shumica janë në Komunën e Prishtinës”, tregoi Spahiu.

Udhëzimet Administrative që janë nënshkruar nga ministri Matoshi dhe që sot kanë hyrë në fuqi janë: Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen dhe kërkesat për Bazën e të Dhënave të Legalizimit të ndërtimeve pa leje; Udhëzimi Administrativ kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe II; Udhëzimi Administrativ për kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje të kategorisë III; Udhëzimi Administrativ për procedurat dhe kërkesat për rrënim të ndërtimeve pa leje dhe Udhëzimi Administrativ për procedurat e ankesave kundër vendimeve për trajtimin e ndërtimeve pa leje.​