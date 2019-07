Moti sot në Shqipëri

​Gadishulli i Ballkanit do të mbetet në aktivitetin e masave ajrore të nxehta me origjinë sahariane të cilat po influencojnë në territorin Shqipërisë dhe Kosovë temperatura ekstremisht të larta.

Sot në Shqipëri, moti do të mbetet me diell dhe temperatura të larta në zonat e ulëta dhe bregdet, ndërsa mesdita sërish në zonat malore do të ketë vranësira dhe e reshje shiu të izoluara.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 4 me lartësivale 0,5–1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë pa ndryshime të ndjeshme.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 18/32°C

Zonat e ulëta 20/39°C

Zonat bregdetare 23/35°C