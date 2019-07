Haradinaj kërkon nga Finlanda e Holanda mbështetje për liberalizimin e vizave

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj sot është takuar me ambasadoren finlandeze, Pia Stjernvall dhe ambasadoren e Holandës, Gerrie Willems.

Me të dyja, temë diskutimi ka qenë liberalizimi i vizave.

Haradinaj ritheksoi se rreshtimi i Finlandës me të drejtën e Kosovës, për t’i dhënë fund izolimit të qytetarëve tanë, i sjellë BE-së një partner serioz si vlerë e shtuar në familjen e madhe evropiane.

“Përmes ambasadores Stjernvall përcolla zyrtarisht kërkesën për Kryeministrin e Finlandës, Antti Rinne, që gjatë kryesimit të BE-së të sponsorizojë të drejtën e Kosovës në Këshillin e Ministrave, që vendi ynë ta marrë përgjigjen përfundimtare për procesin e liberalizimit të vizave:, tha Haradinaj.

Ndërkaq, liberalizimi i vizave ishte temë edhe me ambasadoren holandeze.

“Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e BE-së për heqjen e regjimit të vizave dhe pret nga shteti mik holandez, që të rreshtohet me vendet anëtare të BE-së, që tashmë janë përcaktuar për t’i dhënë shtetit tonë të drejtën për lëvizje të lirë. Prita sot në takim ambasadoren e Holandes, Gerrie Willems, me të cilën diskutuam për zhvillimet aktuale politike në vend, me fokus hapjen e dialogut bilateral ndërmjet dy shteteve për përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Në vazhdën e takimeve me Ministrat e Brendshëm të shteteve anëtare të BE-së, përmes ambasadores Willems përcolla kërkesën time për takim zyrtar me ministren holandeze, Karin Ollongren”, ka shkruar Haradinaj.