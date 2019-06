Në Shqipëri gjatë 5 muajve hynë mbi 1.5 milion shtetas të huaj

Gjatë muajve janar-maj 2019 në Shqipëri kanë hyrë 1.506.618 shtetas të huaj, ndërsa vetëm gjatë majit numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar ishte 829.164.

Krahasuar me maj 2018, ky tregues rezulton me rritje 5,0 %. Në maj 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 401.531. Sipas INSTAT, krahasuar me maj 2018, ky numër është rritur me 1,7 %.

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri, në pesëmujorin e parë 2019 është 1.506.618, duke u rritur me 5,8%, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2018.

Në maj 2019, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Zvicra ka pasur rritjen më të madhe me 25,9 %, ndërsa uljen më të ndjeshme e ka pasur Kosova me 18,7 %.

Në pesëmujorin e parë 2019, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Zvicra ka pasur rritjen më të madhe me 28,4 % ndërsa uljen më të ndjeshme e ka pasur Kosova me 9,1 %.