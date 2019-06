Opozita në Shqipëri njeh vetëm dekretin e presidentit, më 30 qershor s'ka zgjedhje

Opozita nuk e njeh vendimin e Kolegjit Zgjedhor që la në fuqi 30 qershorin për zgjedhjet lokale. Pas takimit me Bashën në selinë e PD, Dashamir Shehi tha se vendimi u mor nga disa fatkeq, për një parti fantazmë. Aleati I Bashës zbuloi edhe strategjinë e opozitës, e cila do të përballet në çdo qytet për të mos lejuar zhvillimin e zgjedhjeve.

“Kjo javë do të kulmojë në protestën popullore. Për të përcjellë këtë ide fikse që kemi këto 4 muaj. Ne nuk i njohim këto zgjedhje. Do të zbatojmë dekretin e Metës. Kolegji mori vendim për një parti fantazëm. Kolegji janë disa fatkeq që u ra për të marrë disa vendime. Kjo do të jetë java e ardhshme. Do të përballemi në çdo qytet të Shqipërisë. Do të përballemi me juntën e re politike”, deklaroi Shehi.