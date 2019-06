Tovërlani e Batatina të ashpër ndaj deputetëve që nuk e funksionalizuan Ligjin për sponsorizime në sport

Edhe pse vazhdimisht krenohet me sukseset e Kosovës në sport, politika nuk po tregon vullnet për të mbështetur funksionimin më të lehtë të sportit.

Ka dy vjet që ka hyrë në fuqi Ligji për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, por ky ligj nuk ka mundësi të zbatohet sepse bie ndesh me Ligjin për tatim në të ardhurat e korporatave. Ligji për sponsorizime në sport e kulturë parashikon që bizneset mund të sponsorizojnë aktivitete të kulturës deri në 20 për qind të fitimeve dhe për atë shumë do të kenë zbritje nga tatimi, ndërsa për sport përqindja është 30.

Megjithatë, Administrata Tatimore e Kosovës thotë se ky ligj bie ndesh me Ligjin për tatimin në të ardhurat e korporatave. Sipas pikës së parë të nenit të dhjetë në këtë ligj, “Kontributet e dhëna, nga tatimpaguesit qe mbajnë libra dhe regjistrime sipas paragrafit 5 të nenit 35 të këtij ligji, në formë të donacionit dhe sponsorisimeve për qëllime humanitare, shëndetësore, edukativo-arsimore, fetare, shkencore, kulturore, mbrojtje të ambientit dhe për qëllime sportive sipas këtij ligji konsiderohen si kontribute të dhëna për interes publik dhe lejohen si shpenzime deri në maksimumin prej dhjetë për qind (10%) të të ardhurave të tatueshme të llogaritura përpara se të jetë zbritur ky kontribut”.

Kuvendi i dështimeve, nuk arrin të miratojë asnjë pikë të rendit të ditës

Sot Kuvendi i Kosovës, pas diskutimeve për Projektligjin për tatim në të ardhurat e korporatave, nuk e përkrahu propozimin e deputetit Bekim Haxhiu duke mos e kaluar amendamentin që bënte harmonizimin me Ligjin për sponsorizime dhe duke vazhduar pamundësinë e zbatimit të tij. Për të votuan vetëm 55 deputetë.

Pas këtij refuzimi nga deputetët, kanë reaguar trajnerët e njohur në Kosovë, Afrim Tovërlani e Tahir Batatina.

“Kur ka ndeshje turr e në VIP lozha, turr në salla, turr në foto. O të mjerë, o demagogë, o pusa, o mos hajdeni kurrë në sport se jeni mashtrues, e rrenca e s’po duam sytë me ua pa”, ka shkruar Tovërlani në një postim në Facebook.

Në anën tjetër, trajneri i Llapit, Batatina, ka shtruar pyetjen se a duhet të ketë protesta që të dëgjohet zëri i sportistëve.

“Kënd po e pengon ligji për sponzorizim, pse nuk u miratua ligji sot në kuvend? Për çka po mburret Kosova? Me fabrika, me prodhim apo me korrupsion!!! Pse po pengohemi aty ku duhet të investojmë, të mbajmë gjallë këta të rinj? A duhet të mos përkrahemi dhe mbështetemi ne që financojmë në sport apo duhet lënë rininë dhe talentet rrugëve? E di se nuk kemi një njeri si Legjenda, Fadil Vokrri, por në krye dhe me pozita të zëna në futbollin e Kosovës, i kemi njerëzit që punojnë për interesa personale. Pse futbolli ynë duhet të jetë vegël e dikujt, kurse dikush të ndaj kafshatën e bukës për këtë rini! A duhet të ngrihemi në protesta ne që udhëheqim dhe financojmë klubet tona sportive? A duhet që t’i thërrasim tifozët të dalin në rrugë dhe nga sporti të dalim në josportivitet? Marre se kush ka marrë vota dhe ka hyrë në Parlament të Kosovës!!!” ka shkruar Batatina në Facebook.