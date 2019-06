Meta përsërit: S’ka zgjedhje më 30 qershor

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, ka përsëritur se dekreti i tij për shfuqizimin e zgjedhjeve për datë 30 qershor është vendim kushtetues.

Në një intervistë për Al Jazeeran, Meta i pyetur se a do të njihte rezultatin nëse mbahen zgjedhjet më 30 qershor, ka thënë shkurt se zgjedhjet s’do të mbahen.

“Dua t’i siguroj të gjithë se dekreti im për shfuqizimin e 30 qershorit si datë për zhvillimin e zgjedhjeve vendore është një vendim kushtetues shumë solid, i bazuar mbi përgjegjësitë e mia kushtetuese si President i Republikës. Dhe ajo që ka bërë Presidenti ekzaktësisht është që të tregojë përkushtimin e tij për të mbrojtur pluralizmin politik në vend, si edhe të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme për të gjithë qytetarët e Shqipërisë, sepse Shqipëria ka pasur për 45 vjet votime gjatë regjimit komunist, por të gjithë e dinë se ka një ndryshim të madh mes zgjedhjeve dhe votimeve”, ka thënë Meta, transmeton tch.

I pyetur nëse shqiptarët janë gati për në BE, Meta tha: “Më shumë se 95% e shqiptarëve mezi presin që vendi të bëhet pjesë e Bashkimit Europian, dhe me vendimin tim kam dashur t’u jap kohë këtyre udhëheqësve që të reflektojnë, të qetësohen dhe të krijojnë kushtet për një dialog të arsyeshëm, që të tregojnë pjekuri, para së gjithash kundrejt qytetarëve tanë, por edhe ndaj BE-së, të provojnë se ky vend është gati të bëjë një hap tjetër përpara”.

Ndërsa i pyetur nëse Rama gëzon besimin dhe mbështetjen e tij si kreu i qeverisë së këtij vendi ai u shpreh se pret nga ai që të lërë “retorikën përçarëse”.

“Kjo është një pyetje të cilës i jam përgjigjur më parë, kur e kam dekretuar si Kryeministër i Shqipërisë. Prisja që ai me kalimin e kohës në atë detyrë të ishte me fleksibël dhe bashkëpunues me opozitën, sepse para së gjithash, sfidat me të cilat përballet vendi mund të adresohen me sukses vetëm duke u bazuar në bashkëpunim më të gjerë. Dhe pres që ai ta lërë pas këtë retorikë përçarëse që e përdor aq shumë dhe që nuk po ndihmon mundësinë e një konsensus më të gjerë, por edhe politikat më gjithëpërfshirëse që vendi të jetë më i bashkuar”, ka shtuar Meta.