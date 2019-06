Murati: Pa rezistencën shqiptare nuk do të kishte ndërhyrje të NATO-s

Kosova sot po shënon 20 vjetorin e ndërhyrjen së NATO-s, një ndërhyrje që i dha fund masakrave dhe gjenocidit serb mbi popullatën shqiptare.

Valon Murati, kryetar i Lëvizjes për Bashkim, thotë se nuk ka dyshim që kjo ndërhyrjen ishte shumë e rëndësishme për Kosovën, por, thotë se pa rezistencën shqiptare dhe luftën e UÇK-së nuk do të kishte ndërhyrje të NATO-s.

“Sot po festojmë 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, edhe duke iu falënderuar të gjithë aleatëve tanë që na ndihmuan që kjo ditë të vijë. Nuk ka dyshim se ndihma e tyre, ndërhyrja e NATO-s ishte e rëndësishme si akt i çlirimit të Kosovës. Por, të gjithë duhet që jo vetëm të jemi të vetëdijshëm por edhe krenar e ta transmetojmë nga brezi në brez se faktori më meritor për lirinë e Kosovës është rezistenca shekullore e popullit shqiptar që kulmoi me luftën e armatosur çlirimtare të UÇK-së”, shkruan Murati, përcjell Koha.net.

Pa përpjekjet tona të vazhdueshme, shkruan tutje Murati, pa luftën tonë, pa dëshmorët e luftës së fundit dhe të të gjithë brezave, nuk do të krijoheshin rrethanat që kjo rezistencë të përputhej edhe me interesat ndërkombëtare dhe të kishim një ndërhyrje ndërkombëtare e cila, përfundimisht, do të na lidhte në aleancë me shtetet kryesore të NATO-s, të prira nga SHBA-të.

“Ne këtë aleancë duhet të dimë ta ruajmë dhe ta kultivojmë, por gjithashtu duhet ta ruajmë dhe kultivojmë edhe krenarinë e ligjshme për rezistencën dhe luftën tonë çlirimtare. Sepse nëse këtë të fundit e injorojmë, ne futemi në ciklin e pritjeve të vazhdueshme nga aleatët duke e amnistuar përgjegjësinë tonë që Kosovën ta bëjmë një vend dinjitoz”, përfundon ai.

Kujtojmë gjithashtu se Murati dje ka ndarë një pjesë nga ditari i tij, ku ka kujtime nga lufta.