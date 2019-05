Personeli i Kombeve të Bashkuara s’mund të shpallet Non Grata

Pas njoftimi që bëri kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj që Mikhail Krasnoshchenkov shpallet persona Non Grata, pati reagim nga Jetlir Zyberaj, këshilltari i Ministrit të Jashtëm Behgjet Pacolli, i cili tha se këtë vendim e ka marrë dje Ministria e Punëve të Jashtme, ndonëse, nuk njoftuan publikisht.

Por, kjo dispozitë “Non Grata” nuk vlen për personelin e Kombeve të Bashkuara, raporton Koha.net.

Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, përmes një deklarate më herët pati njoftuar se Non Grata nuk zbatohet për personelin e Kombeve të Bashkuara.

“Siç përshkruhet në Konventën e Vjenës të vitit 1961 mbi marrëdhëniet diplomatike, kjo dispozitë zbatohet për agjentët diplomatikë të akredituar nga një shtet në tjetrin, mbi kontekstin e marrëdhënieve dypalëshe. Kombet e Bashkuara nuk janë shtet. Dhe, personeli i tyre nuk mund të akreditohet në shtetet ku janë të vendosur, por punojnë nën përgjegjësinë e vetme të Sekretarit të Përgjithshëm”, kishte deklaruar Guterres, raporton Koha.net.

Por, Zyberaj e Haradinaj thonë se ai madje as nuk do të lejohet të hyjë kurrë në Kosovë, përveçse thonë se e kanë shpallur persona Non Grata.

“Ministria e Punëve të Jashtme ka shpallur dje zyrtarin e UNMIK-ut me shtetësi ruse si persona non-grata. Kjo vjen pas hezitimit të UNMIK-ut për të hequr imunitetin e zyrtarit dhe për të bashkëpunuar me autoritetet gjyqësore. Në të njëjtën kohë një ditë më parë për shkak të deklaratave të saj raciste, Kryeministres serbe Ana Brnabic i është ndaluar përgjithmonë hyrja në Kosovë. Ministria e Punëve të Jashtme nuk do të ngurrojë të ndërmarrë masa të tilla në çdo moment kur janë në pyetje interesat kombëtare të Kosovës”, ka shkruar Zyberaj.

Këtu gjeni njoftimin që e dha kryeministri Haradinaj se Krasnoshchenkov është shpallur persona Non Grata.