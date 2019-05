Moti sot në Shqipëri

Këtë të premte në Shqipërimoti do të jetë kryesisht i kthjellët, por vranësira të shpeshta do të paraqiten në zonat malore dhe kryesisht në verilindje dhe në lindje të vendit gjatë paradites duke gjeneruar me shira të izoluar.

Pasditja mbetet me alternime kthjellime dhe vranësira të dukshme në zonat juglindore.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësinë 35/40 km/h nga drejtimi Veriperëndim duke krijuar në det dallgëzim me 3 ballë.

temperaturat e ajrit rriten në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga 10 °C në 27 °C.