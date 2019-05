Sardi: Marrëveshja për normalizim, kruciale për Kosovën dhe Serbinë

Ambasadori i Italisë në Kosovë, Pierro Cristoforo Sardi, deklaroi sonte me rastin e festës kombëtare të vendit të tij, se Italia mbështet integrimin dhe perspektivën evropiane të Kosovës dhe inkurajon atë që në mënyrë aktive të vazhdojë rrugën e saj në këtë drejtim.

Në ceremoninë e organizuar nga Ambasada e Italisë në vendin tonë morën pjesë drejtues të lartë të institucioneve të vendit, korit diplomatik dhe mysafirë të shumtë të ftuar.

Diplomati italian tha se që nga viti 1999 dhe nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në 2008, ka arritje të theksuara në rrugën e stabilizimit politik, zhvillimit ekonomik dhe konsolidimit institucional, ndërsa shtoi se ka ende punë në forcimin e sundimit të ligjit.

“Ne ndërkombëtarët mund të insistojmë dhe të inkurajojmë, por nuk mund të zëvendësojmë përkushtimin ndaj përpjekjeve tuaja. Kosova duke arritur pavarësinë dhe lirinë e saj, e cila duhet të përmbushet me punësimin dhe lirinë për kategoritë tjera të shërbimeve sikurse janë arsimi dhe çështjet sociale. Si mik i Kosovës, Italia mbështetjen plotësisht integrimin dhe perspektivën evropiane, dhe inkurajon Kosovën që në mënyrë aktive të vazhdojë rrugën e saj me vendosmëri të sigurt”, tha Sardi.

Sa i përket dialogut me Serbinë, ambasadori italian theksoi se janë esenciale negociatat me ndërmjetësimin e BE-së për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, për të cilën shfaqi shpresën se do të arrihet duke respektuar vlerat evropiane për siguri dhe stabilitet në rajon.

“Marrëveshja dhe normalizimi do të ishte kruciale për Kosovën dhe Serbinë për të avancuar në rrugën e tyre evropiane. Për Kosovën po ashtu është me rëndësi që institucionet shtetërore të koordinojnë çështjet që kanë të bëjnë me dialogun. Ne u bëjmë thirrje qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës të vazhdojnë tutje”, tha ai.

Ndryshe, më 2 dhe 3 qershor 1946 u mbajt referendumi institucional i shpallur për votim të përgjithshëm, me të cilin italianët thirreshin në kutitë e votimit për t’u shprehur mbi formën e qeverisjes që donin t’i jepnin vendit pas rënies së fashizmit, monarki apo republikë.

Pas 85 vitesh mbretëri, me 12.718.641 vota pro dhe 10.718.502 kundër, Italia bëhet Republikë dhe monarkët e shtëpisë së Savojës emigrojnë.

Italia është një ndër vendet e para që ka njohur Pavarësinë e Kosovës menjëherë pas shpalljes së saj në shkurt 2008 dhe ka lidhur marrëdhënie diplomatike./KosovaPress/