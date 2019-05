Gazsjellësi TAP mbi 87 % i kompletuar, vitin tjetër funksionalizohet

Kompania “TAP AG” ka bërë të ditur se gazsjellësi Trans Adriatik (TAP), pjesa e fundit prej 400 miliardë dollarësh, Korridori Jugor i Gazit prej 3.500 kilometrash, aktualisht në përvjetorin e tretë të fillimit të ndërtimit të tij është i kompletuar mbi 87 për qind.

Ndërtimi i projektit filloi më 17 maj të vitit 2016, ndërsa dërgesat e para në Evropë janë planifikuar për vitin 2020.

Një ndër momentet historike të ndërtimit të gazsjellësit ishte lidhja e saj në nëntor të vitit të kaluar me tubacionin e gazit natyror Trans Anatolian (TANAP) në lumin Maritza në Ballkan.

TANAP, siç transmeton AA, është një tjetër pjesë e Korridorit Jugor të Gazit. Tubacioni prej 1.850 kilometrash do të mbajë 16 miliardë metra kub gaz natyror duke filluar nga kufiri Turqi-Gjeorgji. Turqia do të marrë 6 miliardë metra kub të këtij gazi nëpërmjet TANAP-it, ndërsa vëllimi i mbetur do të transportohet në Evropë nëpërmjet TAP-it.

Projekti TAP, i cili pranoi 3.9 miliardë dollarë financim nga një shumëllojshmëri bankash në dhjetor të vitit 2018, konsiderohet si angazhimi më i madh financiar i vitit 2018 për një projekt të infrastrukturës evropiane.

Momenti i fundit i projektit u realizua në mars të vitit 2019 kur filloi instalimi në det të hapur. Tubacioni filloi në seksionin në det të hapur prej 105 kilometrash përgjatë detit Adriatik në thellësi deri në 810 metra.

Deri më sot, ekipet e TAP-it kanë kaluar mbi 116 milionë kilometra dhe kanë punuar rreth 41 milionë orë pune.

- “Ndërtimi do të ofrojë diversitetin e energjisë që rajoni nuk e ka pasur më parë”

Drejtoresha menaxhuese e TAP-it, Luca Schieppati, tha se projekti është i rëndësishëm për tre arsye kyçe, siç tha ajo, për sjelljen e përfitimeve të menjëhershme për tre vendet nikoqire, Greqinë, Shqipërinë dhe Italinë.

Pas lidhjes me TANAP në kufirin turko-grek, TAP do të kalojë në veri të Greqisë, Shqipëri dhe Detin Adriatik para se të kalojë në bregun e Italisë jugore për t’u lidhur përfundimisht me rrjetin italian të gazit natyror.

“Më gjerësisht, do të ofrojë një shkallë të sigurisë dhe diversitetit të energjisë që rajoni më i gjerë nuk e ka pasur më parë dhe po ashtu është projekt kyç që do të lehtësojë tranzicionin energjetik të Evropës”, tha Schieppati, duke shtuar se për dekadat e ardhshme ndërtimi do të rezultojë në paraqitjen e një shoqërie të prekshme dhe përfitime ekonomike për komunitetet në vendet e rajonit.

Sipas kompanisë TAP AG, pas ndërtimit, TAP do të ofrojë furnizime të reja të energjisë për Evropën Juglindore për të fuqizuar shtëpitë dhe industrinë e saj, ndërsa rajoni kalon në një të ardhme të ulët të karbonit.

Me përfundimin e tij, gazsjellësi 878 kilometra i gjatë do të sigurojë rreth 33 për qind të nevojave të Bullgarisë për gaz, 20 për qind të kërkesave të Greqisë dhe rreth 10,5 për qind për Italinë.

BP, SOCAR dhe Snam, secila kanë 20 për qind të aksioneve në TAP, Fluxys ka një pjesë prej 19 për qind të aksioneve, Enagas ka 19 për qind dhe Axpo ka një interes prej 5 për qind.