Fyerje dhe kërcënime ndaj politikanes shqiptare në Itali

Kandidatja shqiptare për zgjedhjet e Parlamentit Evropian në Jug të Italisë me Partinë Demokratike, është kërcënuar pas deklaratave të bëra kundër Salvinit. Ajo është përballur me një sërë reagimesh negative në internet.

“Mos qëndroni gjatë gjithë ditës në mediat sociale, u themi zakonisht fëmijëve. T’i a tregosh këtë Ministrit të Brendshëm është me të vërtetë poshtëruese”, tha shqiptarja Geri Ballo, e cila u sulmua pasi bëri deklarata kundër ministrit të Brendshëm Matteo Salvini.

Ajo ka lindur në Tiranë dhe ka arritur në Itali në vitet ’90, kur ishte vetëm 11-vjeç, raporton media italine repubblica.it.

Tani 34 vjeçarja është kandidate për zgjedhjet në Parlamentin Evropian në Jug të Italisë me Partinë Demokratike ka zgjedhur një kundërshtar me shumë peshë: Matteo Salvinin. “Kur më pyesin, them se po kandidoj kundër Salvinit sepse i përkasim poleve të kundërta. Historia ime është shëmbulli se gjërat nuk janë siç i thotë ai”, shpjegon ajo.

Geri Ballo, ju jeni kërcënuar ditët e fundit. A keni menduar të tërhiqeni nga gara?

“Aspak, në të vërtetë vazhdoj më me shumë bindje: Unë jam e kundërta e Salvinit: historia ime është se jam një fëmijë emigrant. Jam diplomuar për marrëdhëniet ndërkombëtare. Kur flas për veten në fakt flas për historinë e shumë të tjerëve. E vërteta është se Italia u formua dhe u pasurua nga mbledhja e shumë kulturave”.

A do të takohesh me ministrin dhe udhëheqësin e Ligës Veriore?

“Unë nuk kam frikë nga një konfrontim me Salvinin dhe në përgjithësi me këdo. Por unë do të doja t’i thosha Salvinit: “Ministër, largohu nga gjuha e dhunshme, e atyre që gjithmonë kërkojnë armikun”.

Me çfarë fyerjesh iu drejtohen nëpërmjet mediave sociale?

“Fyerjet seksuale ose kthehuni në shtëpinë tuaj. Të betohem fjalë të të gjitha llojeve”.

Dhe si reagoni?

“U përgjigjem duke shkuar nëpër sheshe mes njerëzve dhe duke treguar histori rreth domethënies raciste që po forcohet: dikur ishte kundër shqiptarëve, pastaj kundër rumunëve, kundër romëve, tani kundër OJQ-ve”.

Çfarë episodesh ju tregoni njerëzve?

“Unë flas për jetën time dhe të shumë njerëzve, jo vetëm shqiptarë, të cilët kanë jetuar këtu për 30 vjet dhe janë të integruar dhe të respektuar. Për shembull, u flas për historinë e drejtorit Roland Sejko se si arrit nga Vlora në Bari në një anije me qindra emigrantë. U tregoj se si arrita unë në Cuneo ku ndjeja një ndjenjë solidariteti”./abcnews