Sot mot me shi në Shqipëri

Sipas Meteoalb, në Shqipëri do të ketë vranësira të dendura dhe reshje shiu në pjesën e parë të ditës.

Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me reshje shiu në zonat qendrore dhe në zonat jugore, ndërsa gjatë natës pritet përmirësim i motit në jug të vendit, por shira të dobët do të jenë prezente në pjesën tjetër të vendit.

Temperaturat do të luhaten nga 8 gradë Celsius në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 30 km/h duke shkaktuar në det dallgëzim 2-3 ballë. /tvklan.al