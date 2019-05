Mustafa takohet me O’Connellin, “gjendja aktuale në vend e ndërlikuar”

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, është takuar me ambasadorin e Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O’Connell, me të cilin ka biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe qëndrimet e LDK-së lidhur me to.

Në një njoftim për media, thuhet se Mustafa ka vlerësuar se “gjendja aktuale politike në vend është mjaft e ndërlikuar dhe kërkon angazhim serioz dhe kreativ të të gjithë akterëve politikë për të garantuar mbrojtjen e interesave shtetëror të Kosovës”.

Mustafa, sipas njoftimit, ka shprehur përkushtimin e partisë së tij për të thelluar bashkëpunimin me Britaninë e Madhe.