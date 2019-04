Protesta e 1 Majit s’do të jetë e fundit nga BSPK, thonë se insistojnë në pagë minimale 350 euro

Bashkimi i Sindikatave të Pavarura do të protestojë të mërkurën më 1 maj, mirëpo kjo nuk do të jetë protesta e vetme. Ky mekanizëm ka paralajmëruar se do të dalin në rrugë përsëri.

Kontrata kolektive, motivimi i nënave të reja me pushim të shtatzënisë, paga minimale, sigurimi shëndetësor, mbrojtja në punë, bashkë me pakënaqësinë e arsyeshme e të punësuarve e po ashtu edhe me pakënaqësinë e të rinjve për të gjetur punë, janë vetëm disa nga arsyet që BSPK-ja ka radhitur për të thirrur protesta.

Nënkryetari i BSPK-së, Atdhe Hykolli, ka thënë për Koha.net se do të jenë këmbëngulës në kërkesat e tyre, derisa ka shtuar se më 1 maj do të dalin me kërkesa të qarta.

Sipas Hykollit masiviteti dhe këmbëngulësia kësaj here do të japin rezultatet e pritura.

“Veprimet e planifikuara janë dalja me qëndrime të qarta ndërtuese dhe jo shkatërruese, por besoni se shumë këmbëngulëse. Besojmë shumë se masiviteti dhe këmbëngulësia do të japin rezultatet e duhura për të shoqërinë tonë’, ka thënë ai.

Ai ka folur edhe për rritjen e pagës minimale, duke thënë se kërkojnë që ajo të rritet në 350 euro.

“Ne u morëm vesh në 2018-ën për lartësinë e pagës minimale 250€, dhe tashmë kjo duhet ndryshuar dhe ngritur së paku në 350€, se nuk ka zhvillim e as qëndrueshmëri sociale aty ku Qeveria me politika jo të duhura prek dinjitetin e njeriut duke ia cunguar pagën”, ka thënë Hykolli.

Sipas Hykolllit, një rritje e tillë është e përballueshme. Ai thotë se buxheti i vendit është i mbushur me kategori buxhetore të panevojshme të sajuara me stoqe të panevojshme.

“Buxheti i shtetit ka kategoritë buxhetore, dhe analistët e dinë këtë se ku e sa shkon. Ka kategori buxhetore të cilat janë tejet të larta pa nevojë për shkak të harxhimeve fiktive dhe të sajuara me plot stoqe të panevojshme. Buxheti i Shtetit mund ta përballojë këtë me politika të mira fiskale dhe buxhetore”, ka përfunduar ai.

Ndryshe prej Hykollit, njohësi i çështjeve ekonomike, Musa Limani, pagën prej 250 euro e she si të mjaftueshme.

Sipas tij BSPK-ja do të duhej të pajtohej me këtë pagë sepse bazuar në shportën e jetesës në Kosovë, një shumë e tillë është e pranueshme.

“Pagën minimal të propozuar nga Qeveria në vlerë prej 239 euro, nuk po e pranon BSPK, po kërkojnë që ajo të rritet në 250 euro. Mendoj, se duke u bazuar në ‘shportën’ e jetesës, paga minimal prej 250 euro është e pranueshme. Mirëpo, për këtë vendos Qeveria”, ka thënë ai.

Koha.net ka provuar të kontaktojë zyrtarë nga Ministria e Financave, për t’i pyetur nëse një rritje e tillë do të kishte implikime buxhetore, por një gjë e tillë nuk ka qenë e mundur.

Kujtojmë se paga minimale në Kosovë, për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeçare, është 170 euro, ndërsa për të punësuarit e moshës nën 35 vjet është në vlerë prej 130 euro. Kjo shumë nuk ka ndryshuar që nga viti 2011 kur ishte vendosur.

Ndërkaq, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit në Anketën e Fuqisë Punëtore, për tremujorin e katërt 2018 ishte 28.8%.

Punësimi më i lartë është te meshkujt (45.2%), ndërsa punësimi te femrat është 12.7%. Femrat janë të punësuara, kryesisht në sektorët e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor, me 52.9 % të tyre, ndërsa meshkujt janë kryesisht të punësuar në sektorët e tregtisë, ndërtimtarisë dhe prodhimit, me 44.1%.

Sektorët ekonomikë, që prijnë me punësim, vazhdojnë të jenë, tregtia me 17.0%, ndërtimtaria me 12.1%, prodhimi me 11.1%, si dhe arsimi me 10.6%. Ndërsa, sektorët e tjerë marrin pjesë me përqindje më të vogël në punësim.

Sa u përket të punësuarve me kontrata, del se 33.8% e personave të punësuar kanë kontratë të përhershme në punën e tyre kryesore, ndërkohë që 66.2% kanë kontratë të përkohshme.

Sipas rezultateve të AFP-së, në TM4 2018, shkalla e papunësisë është 31.4%.

Papunësia më e theksuar është te femrat me 38.0%, krahasuar me meshkujt, 29.2%. Shkalla më e theksuar e papunësisë është te grupmoshat 15-24 vjeçare me 57.3%.