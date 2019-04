Sela për zgjedhjet: Shqiptarët e shprehën qartazi pakënaqësinë

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, në një konferencë për shtyp së bashku me aleatin e tij të Besës, Bilall Kasami dhe kandidatin e tyre të përbashkët për president, Blerim Reka, tha se shqiptarët e dhanë qartazi mesazhin dhe sot me votë dëshmuan se janë të pakënaqur.

Këtë, sipas kryetari të ASH-së, e dëshmuan me votë direkte për profesor Rekën ku në të gjitha komunat me shumicë shqiptare, profesor Reka fiton me rezultatin 3 me 1.

Sipas tij, mesazh të fortë jep edhe numri i ulët i daljeve në komunat me shumicë shqiptare, bojkoti për definicion, është bojkot ndaj pushtetit dhe bojkot ndaj pushtetit qeverisës, përcjell Alsat M.

Gjithashtu, tha ai, shihen edhe gjurmët e këtij shtetit të zbrazur, mungesës së shtetit të së drejtës dhe mungesës së shpresës në këtë vend.

“Partitë në pushtet kanë humbur përfundimisht në këto zgjedhje”, përfundoi Sela.