Bordi i Telekomit i reagon ministrit Lluka dhe mediave që po raportojnë për nepotizmin në këtë ndërmarrje

Telekomi i Kosovës, për të cilin tash e disa javë Kohavisioni është duke raportuar për punësimet partiake në të, ka reaguar përmes një komunikate dërguar mediave.

Arsim Bilalli, zyrtar për informim në PTK, ka dërguar një reagim të Bordit të Drejtorëve të Telekomit të Kosovës, i cili akuzon ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, për “deklarime tendencioze”.

Bordi po ashtu akuzon edhe mediat duke thënë se po ndikojnë negativisht në satisfaksionin e konsumatorit dhe direkt po e dëmtojnë shumë afarizmin e kompanisë.

“Deklaratat politike të ministrit të MZHE-së, z. Valdrin Lluka, besojmë se janë shumë tendencioze duke pasur parasysh që Telekomi i Kosovës është në periudhën e marrjeve të vendimeve shumë të rëndësishme që mundësojnë afarizëm normal të kompanisë në të ardhmen. Telekomi i Kosovës është në fazën e shqyrtimit të kontratës me Z Mobile, e cila për vite me radhë e ka rënduar funksionimin normal të Telekomit të Kosovës dhe që e ndikon afarizmin financiar negativisht me miliona euro. Momentalisht Telekomi ka emëruar ekipin që është duke negociuar me Z Mobile dhe vazhdimisht jemi duke u përpjekur që të jemi të informuar që në fund të arrihet një marrëveshje që do të jetë e leverdishme për kompaninë”, thuhet në reagimin e Bordit të Drejtorëve të Telekomit të Kosovës.

Bordi thotë se është në dijeni që edhe çështjet tjera që po diskutohen janë të rëndësishme, por impakti financiar është minor, karshi me problemet reale që i ka Telekomi i Kosovës.

“Ne në vazhdimësi kemi kërkuar bashkëpunim prej ministrit Lluka, por përveç që nuk është përgjigjur pozitivisht, për më tepër nuk na ka njoftuar zyrtarisht për shumë çështje, të cilat janë të rëndësishme për Bordin dhe kompaninë në tërësi dhe kanë ndikim në vendimmarrjen e drejtë dhe në interes të Telekomit të Kosovës. Deklaratat e ministrit Valdrin Lluka, përveç tjerash po e dëmtojnë afarizmin e kompanisë duke ndikuar në uljen e satisfaksionit të konsumatorëve dhe dyshojmë që këto deklarata mund të jenë të lidhura edhe me procesin e privatizimit, të cilin ministri Valdrin Lluka e ka paralajmëruar”, deklaron më tej ky Bord.

Tutje, Bordi i Drejtorëve të Telekomit të Kosovës, përmend edhe mediat në përgjithësi, pa i precizuar me emër, duke thënë se ato, duke e “targetuar Telekomin e Kosovës dhe duke e sulmuar publikisht po ndikojnë negativisht në satisfaksionin e konsumatorit dhe direkt po e dëmtojnë shumë afarizmin e kompanisë”.

“Gjithashtu është me rëndësi të ceket që edhe shumë media, të cilat po e targetojnë Telekomin e Kosovës duke e sulmuar publikisht, le të jenë në dijeni që po e ndikojnë negativisht në satisfaksionin e konsumatorit dhe direkt po e dëmtojnë shumë afarizmin e kompanisë. Shpresojmë që edhe sulmi i mediave (jo të gjithave) mos të jetë me qëllime të tjera duke pasur parasysh që shumë nga këto media, në të kaluarën kanë përfituar kontrata shuma milionëshe ndër vite me Telekomin”, theksohet më tej në këtë reagim.

Në fund, Bordi i Drejtorëve të Telekomit të Kosovës lut të sipërpërmendur që të përmbahen nga deklarime të tilla që, sipas tyre, “seriozisht po e dëmtojnë të ardhmen e Telekomit të Kosovës”.

“Dëmtimi i afarizmit të Telekomit mund t’i shërbejë interesave të subjekteve të ndryshme që mund të kenë pretendime ndaj dhe nga Telekomi, andaj ju lusim që të përmbaheni nga deklarimet e tilla që seriozisht po e dëmtojnë të ardhmen e Telekomit të Kosovës”, përfundon reagimi i Bordit të Drejtorëve të Telekomit të Kosovës.

Kohavisioni ka disa javë që po raporton për punësimet partiake e nepotiste në Telekomin e Kosovës.

Ndërkaq, ministri Lluka, mbrëmë në emisionin Puls të KTV-së, ka folur gjerë e gjatë për gjendjen e mjerueshme të Telekomit, humbjen që ka pësuar dhe punësimet e fundit politike e familjare.

Kurse sot, Lluka ka paralajmëruar shkarkimin e Bordit të Telekomit.