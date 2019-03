Pse sipas Hotit marrëveshja eventuale me Serbinë s’ka nevojë për referendum

Shefi i deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në Kuvendin e Kosovës, ka shprehur bindjen se marrëveshja me Serbinë do të përfshijë normalizimin e marrëdhënieve tona me këtë shtet, asgjë më shumë.

“Prandaj, duhet të arrihet në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe ligjet përkatëse. Një marrëveshje e tillë nuk ka nevojë të shkojë në referendum, siç po paralajmëron shefi i PAN-it, veç nëse ai po planifikon korrigjim të kufirit me këtë marrëveshje. Le të jetë i sinqertë me qytetarë dhe pastaj do ta sheh vetë përgjigjen e qytetarëve”, ka thënë Hoti.